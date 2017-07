Actualidade

Os conservadores no poder na Polónia desafiaram hoje a União Europeia ao aprovarem no parlamento uma reforma controversa do Supremo Tribunal que, segundo a oposição, é um "golpe de Estado" e uma redução da independência da justiça.

Ao atribuir ao governo polaco uma forte influência sobre o Supremo Tribunal, nomeadamente no processo de seleção das equipas de magistrados, o parlamento decidiu ignorar os avisos da Comissão Europeia que, na quarta-feira, pediu a Varsóvia para suspender a reforma do sistema judicial.

Na mesma ocasião, o executivo comunitário admitiu recorrer a sanções sem precedentes caso as medidas avançassem.