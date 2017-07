Actualidade

O resultado líquido da NOS subiu 52,5% no segundo trimestre, face a igual período do ano passado, para 40,4 milhões de euros, anunciou hoje a operadora de telecomunicações.

Em comunicado enviado à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM), a NOS refere que o lucro consolidado "cresceu 13,9 milhões de euros" no período em análise, "refletindo o contributo positivo das empresas participadas".

As receitas de exploração avançaram 4,2% para 388,4 milhões de euros, "com as receitas de telecomunicações a crescerem 3,1% [para 368,8 milhões de euros], motivadas pelo crescimento de 5,8% do número de serviços".