Actualidade

O Turismo de Portugal desafiou hoje os portugueses a participarem com vídeos numa campanha de promoção turística sobre a região Centro, recentemente afetada por incêndios, podendo as gravações serem incluídas em filmes temáticos feitos por quatro realizadores.

De acordo com o presidente do Turismo de Portugal, Luís Araújo, a campanha insere-se num plano de reforço da promoção turística no centro do país, na sequência dos incêndios de junho, e pretende dar visibilidade à quantidade de coisas que ainda há para fazer na região.

"Temos estado a apostar na promoção do destino. Do muito que há para fazer no destino. Não só na perspetiva cultural, da gastronomia e da excelente oferta hoteleira que existe, mas também na perspetiva da natureza, dos percursos a pé, dos percursos de bicicleta, nos rios, etc.", afirmou.