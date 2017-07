Actualidade

A Trienal de Arquitetura de Lisboa anunciou hoje que vai receber, até 09 de outubro, propostas de arquitetos para revitalizar o Mercado de Santa Clara, no Campo de Santa Clara, zona onde a entidade tem sede, em Lisboa.

De acordo com a Trienal de Arquitetura de Lisboa, o concurso de ideias, de âmbito nacional, tem candidaturas abertas a partir de hoje, até 09 de outubro de 2017, e visa "adaptar o mais antigo mercado coberto de Lisboa, a novos usos", no quadro do programa de revitalização dos mercados, promovido pela Câmara de Lisboa.

O concurso, com um prémio no valor de 5.000 euros, é dirigido a arquitetos em nome individual, organizados em coletivos informais ou sociedades de profissionais habilitados a exercer a atividade de estudos e projetos de arquitetura.