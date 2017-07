Actualidade

A I Liga de futebol 2017/18 tem início a 06 de agosto, um domingo, com a receção do promovido Desportivo das Aves ao Sporting, pelas 18:00, revelou hoje a Liga Portuguesa de Futebol Profissional.

A informação sobre as alterações às quatro primeiras jornadas do campeonato, indicam que o campeão Benfica inicia a defesa do título a 09 de agosto, uma quarta-feira, pelas 21:00, na Luz, recebendo o Sporting de Braga.

Por seu lado, o FC Porto, agora comandado por Sérgio Conceição, arranca duas horas antes dos tetracampeões em título, defrontando, pelas 19:00, o Estoril-Praia no Estádio do Dragão, no Porto.