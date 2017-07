Actualidade

Tiago Rodrigues terminou hoje o primeiro dia na liderança do campeonato nacional de golfe (Solverde Campeonato Nacional PGA), que arrancou no Oporto Golf Club, em Espinho.

Profissional do Oporto Golf Club, Tiago Rodrigues colocou-se no topo da classificação ao marcar 67 pancadas, quatro abaixo do Par, num dia marcado por "rajadas de vento que superaram os 30 quilómetros por hora", indicou a PGA Portugal, em comunicado.

"Hoje fiz uma volta boa e estou contente com este resultado. Em competições desta importância, é das minhas melhores voltas no Oporto Golf Club, sobretudo tendo em conta as condições. Sou daqui e posso garantir que este vento é acima do normal. Para ser sincero, não vinha com expectativas de ser o líder, tentei apenas fazer o meu jogo e dar bons 'shots'", disse o golfista.