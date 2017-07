Venezuela

Comércio e escritórios encerrados, poucos autocarros e estradas bloqueadas e desertas, marcaram hoje, em Caracas, as primeiras horas da greve geral de 24 horas convocada pela oposição contra a proposta eleição de uma Assembleia Constituinte promovida pelo Presidente Nicolás Maduro.

A greve tem lugar depois de, no último domingo, 7,6 milhões de venezuelanos terem participado num plebiscito simbólico contra o chefe de Estado e após quase quatro meses de protestos, repressão, violência e bloqueios de estrada contra o regime, durante os quais pelo menos 94 pessoas foram mortas.

Hoje, várias zonas do leste e sul, onde a oposição é maioritária, registaram uma maior adesão à greve, que se fez sentir ainda com menor intensidade na parte oeste da capital e no centro de Caracas, onde, em Quinta Crespo (uma das zonas do centro) segundo dados não oficiais pelos menos 80% dos estabelecimentos comerciais abriram as portas, enquanto em localidades próximas as ruas estavam desertas.