Tancos/Armas

O Exército vai reforçar a segurança física dos paióis de Santa Margarida, Santarém, incluindo a renovação da rede periférica, controlo de acessos e videovigilância, e cancelou os investimentos previstos para Tancos, disse à Lusa o porta-voz.

O concurso para a reconstrução da vedação dos Paióis Nacionais de Tancos, no valor de 316 mil euros mais IVA, autorizado pelo ministro da Defesa em junho, vai ser cancelado na sequência da decisão do Exército de encerrar aquelas estruturas, disse o porta-voz do ramo, tenente-coronel Vicente Pereira.

Aquela verba destinava-se à reconstrução da vedação este do perímetro dos Paióis Nacionais de Tancos (PNT), já que a parte oeste já tinha sido renovada, disse.