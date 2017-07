Actualidade

Patrões e sindicatos da Federação Nacional de Educação (FNE) assinam na sexta-feira um contrato coletivo de trabalho (CCT) que vai regular as condições laborais de todo o setor privado da educação, abrangendo 600 empregadores e cerca de 40 mil trabalhadores.

O acordo, considerado "histórico" pela Confederação Nacional da Educação e Formação (CNEF) e pela FNE e que será assinado em Lisboa, vai abranger milhares de trabalhadores docentes e não docentes de todas as escolas privadas, incluindo as profissionais.

Depois de mais um ano de negociações, o acordo, que entra em vigor a partir de 01 de setembro, abrange um universo muito significativo de estabelecimentos do ensino básico e secundário do setor particular, cooperativo e profissionais, assim como de trabalhadores.