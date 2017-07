Actualidade

A Ordem dos Enfermeiros considerou hoje que as conclusões do parecer do Conselho Consultivo da Procuradoria-Geral da República "não enquadram corretamente" a situação atual dos enfermeiros especialistas que estão em protesto e reiterou o seu apoio à causa.

Em comunicado, a Ordem dos Enfermeiros (OE) diz manter o seu entendimento em relação aos enfermeiros especialistas, nomeadamente que o legislador quis expressamente a reconhecer uma distinção entre conteúdos funcionais desenvolvidos por enfermeiros, ao elencar funções que apenas podem ser desenvolvidas por enfermeiros com o título de enfermeiro especialista.

"Se o legislador expressamente reconhece uma distinção entre conteúdos funcionais, então, em respeito pelo referido princípio constitucional, essa diferença tem de ser reconhecida, também em termos remuneratórios, assim se impedindo `o tratamento indiferenciado de situações objetivamente desiguais´, ou seja, o tratar-se de forma igual o que é objetivamente diferente", alega a OE.