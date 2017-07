Euro feminino

A seleção portuguesa de futebol feminino cumpriu ao final da tarde de hoje, no centro de Vooruit Oirschot, um treino ligeiro, de recuperação, um dia após a estreia, a perder (0-2 com a Espanha), no Europeu.

As 23 convocadas marcaram presença no relvado, num início de sessão com troca de bola, em grupos de quatro, e corrida, e depois o selecionador Francisco Neto dividiu o grupo entre titulares e suplentes.

As titulares Dolores Silva, Carole Costa, Sílvia Rebelo, Ana Borges, Vanessa Marques, Tatiana Pinto, Diana Silva, Ana Leite, Suzane Pires e Cláudia Neto ficaram de um lado, e de outro ficaram as que estiveram no banco, incluindo as suplentes utilizadas Laura Luís, Melissa Antunes e Carolina Mendes.