Actualidade

(CORREÇÃO) Cascais, Lisboa, 20 jul (Lusa) - O Festival Internacional de Cultura (FIC) acontece em setembro, em Cascais, sob o mote "Camões: ao desconcerto do mundo", conta com a participação de Arundhati Roy, Paul Auster, Rosa Montero, Sandra Navidi e Lídia Jorge, foi hoje anunciado.

Com mais de 70 personalidades previstas para vários colóquios e palestras, o FIC projeta ainda 12 concertos, 11 exposições, ciclos de cinema, artes de rua, gastronomia e aquele que será "o primeiro evento que reúne artesãos, arquitetos e designers nacionais e internacionais".

Promovido pela Câmara de Cascais e pelo grupo editorial LeYa, esta edição do FIC terá "a mais longa e reforçada programação", durante os 30 dias em que irá decorrer, anunciou hoje o grupo editorial LeYa. (Corrige, no primeiro parágrafo, os nomes dos autores que participam na edição deste ano do Festival Internacional de Cultura)