Mundial IPC

O português Miguel Monteiro sagrou-se hoje vice-campeão do mundo do lançamento do peso, na categoria F40 dos Campeonatos do Mundo de atletismo do Comité Paralímpico Internacional, com um lançamento de 9,86 metros.

Em Londres, Miguel Monteiro aumentou, assim, para oito o total de medalhas de Portugal, que conta, agora, cinco de prata e três de bronze.

Miguel Monteiro fez um recorde pessoal, nesta final de F40 (deficiência intelectual), só batido pelo iraquiano Garriah Tnaiash (10,49).