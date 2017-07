Actualidade

A Taça das Nações Africanas (CAN) de futebol vai passar de 16 para 24 seleções e muda para os meses de junho e julho, a partir da edição de 2019, anunciou hoje a Confederação Africana de Futebol (CAF).

Em Rabat, Marrocos, a CAF aumentou, assim, em oito o número de participantes em casa fase final e retirou a competição dos meses de janeiro e fevereiro, algo que desagradava aos clubes europeus, que, a meio das suas temporadas, eram obrigados a dispensar os seus jogadores aos conjuntos de África.

Trata-se da primeira medida de peso do 'reinado' de Ahmad Ahmad, eleito, de forma surpreendente, presidente da CAF em março último, com promessas de reformular o futebol no continente.