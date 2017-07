Televisão

CMTV transmite em exclusivo o Mundialito de Futebol de Praia, a ter lugar em Carcavelos de hoje a domingo.

Portugal, Brasil, França e Rússia, as quatro seleções que até à data já venceram o Campeonato do Mundo da modalidade, são os ilustres participantes da edição deste ano do Mundialito de Futebol de Praia.

De hoje até domingo, todos os caminhos vão dar à praia de Carcavelos, mas quem não pode estar presente ‘in loco’, terá sempre a transmissão exclusiva de toda a prova na CMTV.

Brasil-Rússia é o jogo de abertura, hoje, às 14h30, seguindo-se, às 16h, o França-Portugal. A 2ª jornada terá lugar no sábado e a 3ª (e última) no domingo, com o Mundialito a encerrar com um sempre palpitante Portugal-Brasil.