O presidente do Sporting, Bruno de Carvalho, respondeu hoje às críticas de Octávio Machado e revelou que o ex-diretor para o futebol dos 'leões' foi somente "a terceira escolha" para o cargo no clube de Alvalade.

Em entrevista à Sporting TV, o líder 'leonino' considerou que as palavras do ex-dirigente à CMTV, nas quais este expressou o seu desagrado pela forma como saiu do Sporting, vieram na "pior altura possível", acusando-o ainda de possuir uma "necessidade de protagonismo" e de não ter "senso nenhum" no seu discurso.

"Não é público por exemplo que o Octávio foi a terceira escolha. A primeira escolha não aceitou, a segunda recusei por ser o 'pai da cartilha' e, depois, surgiu o Octávio. Fiquei espantado com alguém que se diz tão frontal enviar uma carta em vez de pedir uma reunião. Não sou homem de e-mails, isso não é no Campo Grande, é na Segunda Circular", afirmou.