Entrevista a Ana Guiomar

Começou aos 16 anos na série Morangos com Açúcar, mas desde então já consolidou a sua carreira, tanto na televisão, como no teatro, com passagens pelo cinema e pela apresentação

Ana Guiomar, neste momento, está a protagonizar a peça Toda a Cidade Ardia, baseada em poemas de Alice Vieira. Se ficou com curiosidade em conhecer o espetáculo, anote já na agenda.

O Teatro Aberto recebe, até 30 de julho, a peça Toda a Cidade Ardia, encenada por Marta Dias, de quarta a sábado, às 21h30, e domingo, às 16h.

Como está a ser esta temporada no Teatro Aberto desde a antestreia a 22 de junho?

Está a ser muito boa! Estávamos a ensaiar desde março, por isso é natural que estivéssemos ansiosos por estrear e a querer muito saber e ver a reação do público.

Pode desvendar um pouco desta peça, Toda a Cidade Ardia?

Este projeto é muito especial e querido para mim. A encenadora, a Marta Dias, já há algum tempo que falava desta peça, o que me foi criando uma curiosidade e uma expetativa muito grandes. É um texto inédito e que foi criado pela Marta, com inspiração nos poemas, livros, textos e até algumas entrevistas da própria Alice Vieira. O texto, para mim, é incrível e de uma beleza única! É um privilegio poder dizer todos os dias aquelas palavras e aqueles poemas.

Como caracteriza a sua personagem neste espetáculo?

A minha personagem é a Ana e o protagonismo é dividido com a atriz Sílvia Filipe. Ambas damos vida à Ana desta história, em diferentes fases da sua vida. Chamo a atenção para o facto de esta personagem não ser a Alice Vieira, nem retratar a vida da escritora. Gosto sempre de reforçar isto, para as pessoas que vão ver o espetáculo e que conhecem bem a biografia da Alice não acharem que é a história da mesma. Esta personagem é outra pessoa, de facto, e ao longo do espetáculo conta-nos a história da sua vida ao longo de 70 anos. Passamos por épocas como o maio de 68, o 25 de abril e os anos 90 até aos dias de hoje.

Revê-se nos poemas de Alice Vieira, que inspiraram o texto desta peça?

Eu acho que toda a gente se consegue rever nos poemas da Alice Vieira, porque ela fala muito de amor e de esperança e nós precisamos muito de ter essas duas coisas na nossa vida para sermos felizes!

Além do amor e da esperança que outros temas podemos encontrar nesta peça? Tal como já referi anteriormente, esta peça atravessa várias épocas da vida de uma mulher, por isso, fala-nos também um pouco da história do País, de política, de esperança e de como o amor resiste ao longo dos tempos.

Como é trabalhar com Marta Dias na encenação?

Já tinha trabalhado com a Marta na peça Vénus de Vison e é sempre uma grande aprendizagem. É uma encenadora que tem sempre um traba-lho de dramaturgia maravilhoso, o que me deixa muito segura e com muita vontade de fazer teatro!

Depois de terminar a 30 de julho, está previsto a peça regressar depois do verão?

Para já, estaremos em cena até dia 30 de julho. Depois logo se vê.

Só no Teatro Aberto já fez cinco peças. É em palco onde se sente como “peixe na água” ou gosta igualmente de fazer cinema e televisão?

Fiz a primeira peça em 2011, a Purga. Fui ficando de peça para peça e adoro trabalhar no Teatro Aberto. Adoro fazer teatro e sinto que também cresço muito pessoalmente, a cada projeto. Gosto igualmente de fazer TV porque adoro a adrenalina de fazer novela, do ambiente de gravação em estúdio e, acima de tudo, gosto muito das pessoas com quem trabalho.

Que outros projetos tem em vista para a rentrée?

Para já, os meus projectos são mesmo ir de férias! O último ano foi muito intenso e preciso de descansar um pouco. Claro que continuo com os meus projetos pessoais, como o Instagram “Mãe, já não tenho sopa”, com locuções e com as dobragens de filmes de animação.

Quais os planos para estas férias?

Vou fazer muita praia por cá e vou conhecer mais do Oriente.

O que gosta de fazer nas férias?

Adoro fazer praia neste nosso País maravilhoso, gosto de estar com amigos, de acordar tarde, de cozinhar e de aproveitar para estar com a família.