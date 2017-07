Actualidade

O avançado brasileiro Jonas desvalorizou quinta-feira, após a vitória do Benfica sobre o Bétis, no Estádio Algarve (2-1), a saída de titulares importantes, lembrando que o trabalho do clube no recrutamento de reforços tem sido "fenomenal".

"Nesse aspeto, o Benfica tem feito um bom trabalho, porque nos últimos anos têm saído jogadores fantásticos e o Benfica tem feito um trabalho fenomenal na contratação de jogadores e nos que têm subido da equipa B. Todos têm correspondido, o momento tem sido muito bom, não só para os que saíram, mas também para os que chegam, que encontram um ambiente ganhador", disse o jogador dos 'encarnados', confrontado com as saídas de Ederson, Nelson Semedo e Lindelof.

O brasileiro elogiou também o novo companheiro de ataque, o suíço Seferovic, autor do 'bis' que derrotou os espanhóis.