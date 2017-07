Actualidade

Muhammad Fudhail Omar, considerado um dos líderes malaio do grupo extremista Estado Islâmico (EI), morreu durante um bombardeamento na Síria, noticiou hoje a imprensa local.

O diretor do corpo especial da polícia malaia, Mohamad Fuzi Harun, confirmou ao diário The Star a morte de Fudhail, ocorrida durante uma ofensiva do exército sírio em Raqqa, bastião do EI.

Fudhail, de 25 anos, viajou para a Síria em 2014 e era considerado um dos principais candidatos a substituir Muhammad Wanndy Mohamed Jedi, o líder malaio do EI morto em abril, na mesma cidade síria.