Venezuela

Um autarca do partido no poder na Venezuela foi detido na quinta-feira por alegada participação em saques de lojas no estado de Arágua, a 100 quilómetros a leste de Caracas, noticiou a imprensa.

Bruyerbi Suárez, presidente do município Mario Briceño Iragorry, foi detido por agentes do Corpo de Investigações Científicas, Penais e Criminalísticas (CICPC, antiga polícia técnica judiciária), indicou o diário El Nacional.

A detenção ocorreu na sequência de um confronto entre agentes do CICPC e um grupo paramilitar, também denominado "coletivos" [grupos de motociclistas armados afetos ao regime]. No momento da detenção, Bruyerbi Suárez tinha uma arma de fogo, acrescentou.