Venezuela

O diplomata venezuelano Isaías Medina renunciou ao cargo de Ministro Conselheiro Permanente da Venezuela na ONU e acusou Caracas de violações dos Direitos Humanos, foi hoje anunciado.

Numa carta datada de 14 de julho, Medina expressou "divergências irreconciliáveis" com o Governo do Presidente da Venezuela, Nicolas Maduro, e considera a atuação do Executivo "inconstitucional", sublinhando as "sistemáticas violações dos direitos humanos" e "crimes contra a humanidade cometidos contra civis durante os últimos 100 dias".

"A Venezuela merece ser um país para manifestar a liberdade de expressão", de respeito "pelo poder originário do povo, para exercer livremente o direito à manifestação pacífica e ao sufrágio", que elege os governantes "livres de coação e onde todos os atos respeitem a Constituição, explicou o diplomata, na mesma missiva divulgada em Caracas.