Actualidade

A Sinfonieta de Hong Kong abre hoje o IV Festival Internacional de Música de Marvão (FIMM), num concerto no pátio do castelo, dirigido pelo maestro Christoph Poppen, diretor artístico do certame que, pela primeira vez, se estende a Portalegre.

O programa do concerto de abertura, em que são solistas a soprano Juliane Banse e a violinista Clara-Jumi Kang, inclui obras de Beethoven (abertura "Coriolano", Romance em Fá maior, para violino e orquestra, uma ária da ópera "Fidélio"), Saint-Saëns ("Introdução" e "Rondó Capriccioso"), e de Schubert (Sinfonia n.º 5 e três 'lieder' orquestrados por Benjamin Britten, "A Truta", Max Reger, "Erlkönig", e Hector Berlioz, "Abendrot").

O prograam de abertura prossegue na cisterna do castelo com um concerto pelo contratenor David James, o violinista James Cuddeford, o violetista Chan Tsz-Shun Elvis e a violoncelista Mirjam James, que interpretarão obras de Pérotin, Bryars, Purcell e Pärt.