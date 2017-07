Actualidade

O Festival Músicas do Mundo de Sines começa hoje em Porto Covo uma "viagem" de nove dias por sons de 36 países e de cinco continentes, que vão subir aos palcos alentejanos, através de 56 projetos musicais.

A partida para a 19.ª edição do Festival Músicas do Mundo (FMM) de Sines, que vai decorrer até ao dia 29 de julho, é dada em português, como é habitual, ao som de um projeto que junta dois músicos com raízes no litoral alentejano.

O "mestre da guitarra portuguesa", como é conhecido António Chainho, natural de Santiago do Cacém, e o fadista sineense André Baptista vão estrear o palco na aldeia turística de Porto Covo, no distrito de Setúbal, num espetáculo agendado para as 19:00.