Actualidade

Os quatro palcos do Milhões de Festa, em Barcelos, arrancam hoje com três dias de programação e com um cartaz que inclui nomes como Pop Dell'Arte e Yussef Dayes, num festival que se distingue por estar em "constante mutação".

Depois de um primeiro dia de aquecimento, as águas da piscina do recinto, um dos traços distintivos do evento, que em 2017 assinala a 10.ª edição, começam a agitar-se às 14:30 com Lavaoiser + Barrio Lindo, no Palco Piscina.

A inauguração do Palco Taina estará a cargo dos TAU (16:45) e os Nightman abrem as hostes do palco Lusco Fusco, às 20:00.