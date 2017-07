Actualidade

Pelo menos duas pessoas morreram hoje e 55 ficaram feridas na sequência de uma explosão numa loja em Hangzhou, no leste da China, noticiou a agência oficial Xinhua.

A explosão, de origem ainda desconhecica, ocorreu numa loja próxima do Lago do Oeste, na capital da província chinesa de Zhejiang, onde decorreu a cimeira dos líderes do G20 em 2016.

Doze pessoas ficaram gravemente feridas, acrescentou a Xinhua.