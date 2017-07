Actualidade

As temperaturas vão subir 03 a 04 graus no fim de semana, esperando-se máximas superiores a 30 graus em algumas regiões, disse a meteorologista Ângela Lourenço, do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).

"Não haverá grandes variações em relação ao dia de hoje, mas no sábado e principalmente no domingo espera-se uma subida da temperatura máxima e da mínima de 3 a 4 graus. Estamos a falar por exemplo de temperaturas hoje para Lisboa de 24 e no fim de semana de 27, de 30 graus em Évora e Beja e sábado e domingo 34", disse.

Em declarações à agência Lusa, a meteorologista do IPMA adiantou que a subida será ligeira, mas o fim de semana deverá ser mais quente.