O Fórum Cidadania Lx pediu hoje ao Governo que estude a criação de uma taxa de utilização de copos, pratos e talheres de plástico, à semelhança do que acontece com os sacos, para financiar a limpeza urbana.

Para este movimento, tal taxa permitiria financiar o esforço público de limpeza urbana, reforçar a intensidade nos locais onde se regista grande produção e abandono de copos de plástico na via pública e aumentar a fiscalização e a reciclagem de plástico de forma a alcançar as metas da reciclagem para 2020 (50% em vez dos atuais 29%).

A taxa sobre os sacos de plástico "mostrou-se muito eficaz na redução do consumo, em Portugal e noutros países europeus (por exemplo na Irlanda passou-se de uma média de 328 sacos/pessoa/ano para apenas 14), pelo que a introdução da taxa sobre os copos de plástico permitiria contribuir para o fim, por exemplo, do 'espetáculo' diário de jardins e espaços públicos repletos com copos de plástico", considera o movimento.