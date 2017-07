Actualidade

Mais de 80 pessoas foram hospitalizadas hoje na Turquia na sequência do "forte sismo" que atingiu a costa turca de Bodrum, no Mar Egeu, e a ilha grega de Kos, onde morreram dois turistas.

Segundo a estação de televisão NTV, a maior parte das pessoas que foram transportadas para o hospital de Bodrum sofreram ferimentos provocados pelo desabamento dos edifícios onde se encontravam na altura do sismo.

Os feridos estão a receber tratamento no jardim do hospital por receio de que eventuais réplicas possam atingir as instalações hospitalares provocando mais vítimas, disse o governador da cidade costeira de Bodrum, Bekir Yilmaz ao jornal turco Hurriyet.