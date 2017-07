Actualidade

A filial espanhola da multinacional francesa do setor dos seguros AXA é a primeira empresa em Espanha que reconhece, em contrato laboral, aos seus empregados o direito de desligarem o telemóvel fora do seu horário de trabalho.

"Excetuando causa de força maior ou circunstâncias excecionais, a AXA reconhece o direito dos trabalhadores de não responderem aos correios eletrónicos ou às mensagens profissionais fora do seu horário de trabalho", prevê o acordo coletivo de trabalho em vigor até 2020, assinado esta semana entre a seguradora e as Comisiones Obreras, o sindicato com maior representatividade na empresa.

Segundo um comunicado de imprensa da empresa, "o novo acordo inclui a necessidade de impulsionar o direito à desconexão digital uma vez finalizada a jornada de trabalho".