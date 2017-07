Actualidade

A 3.º edição da iniciativa "Vozes da Escrita", no festival Vodafone Paredes de Coura, tem como convidados Catarina e Tomás Wallenstein, Marta Ren e Miguel Guedes, nos dias 17 e 18 de agosto, anunciou hoje a organização.

Os irmãos Catarina Wallenstein, atriz, e Tomás Wallenstein, vocalista e letrista dos Capitão Fausto, juntam-se no dia 17, no Palco Jazz na Relva, para a primeira sessão deste ano.

No dia 18, sobem ao mesmo palco a cantora Marta Ren, que lançou no ano passado o primeiro trabalho a solo, "Listen", e Miguel Guedes, vocalista dos Blind Zero, que vai dar a conhecer alguns dos poemas que mais o marcaram, numa versão anotada com memórias.