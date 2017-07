Actualidade

Muitas dezenas de trabalhadores e sindicalistas, com sonoros apitos, bandeiras e tarjas, estão hoje em greve e protesto à porta da sede da operadora de telecomunicações PT/MEO, em Lisboa, contra a transferência de funcionários entre empresas do grupo.

Em causa está a mudança de mais de 150 trabalhadores para empresas do grupo da multinacional de comunicações e conteúdos de origem francesa Altice, que detém a PT Portugal, como a Tnord, a Sudtel ou a Winprovit e ainda para a parceira Visabeira, recorrendo à figura de transmissão de estabelecimento, prevendo-se a conclusão do processo até final do mês.

Os trabalhadores em greve, com o apoio dos diversos sindicatos, têm um desfile previsto até à residência oficial do primeiro-ministro, em São Bento, a partir das 13:30.