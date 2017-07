Actualidade

O tenista português Gonçalo Oliveira apurou-se hoje para as meias-finais do 'challenger' de Poznan, na Polónia, em terra batida, ao derrotar o francês Jonathan Eysseric em dois 'sets'.

Oliveira, 283.º do 'ranking' mundial e que disputa o seu terceiro torneio da categoria 'challenger', derrotou o gaulês, que se encontra um lugar abaixo na hierarquia mundial, por 7-6 (7-2) e 6-4, em 1:53 horas.

O jogador luso, de 22 anos, vai defrontar na próxima ronda o vencedor do encontro entre o checo Lukas Rosol, 175 do mundo, e o russo Alexei Vatutin, 256.º do 'ranking'.