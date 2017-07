Actualidade

O Sporting anunciou hoje a contratação do futebolista argentino Marcos Acunã ao Racing Avellaneda, por 9,6 milhões de euros, tendo o extremo assinado um contrato válido por quatro temporadas, com mais uma de opção.

"A Sporting Clube de Portugal - Futebol, SAD informa que estabeleceu um protocolo de cooperação estratégica com o Racing Club de Avellaneda que envolve a transferência definitiva do jogador Marcos Acuña, o direito de preferência sobre três jogadores e a realização de um jogo particular em data a definir, num montante global de 9,6 milhões de euros, mais mecanismo de solidariedade", refere o Sporting em comunicado.

O internacional argentino, de 25 anos, está a trabalhar com a equipa 'leonina' há alguns dias, mas só agora a transferência foi confirmada pelo clube lisboeta e pode fazer a sua estreia no jogo de apresentação frente ao Mónaco, no sábado.