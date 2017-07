Actualidade

Os portugueses vão passar, a partir do fim do verão, a poder marcar consultas nos centros de saúde através da Linha Saúde 24, que a partir de segunda-feira será integrada no centro de contacto do Serviço Nacional de Saúde.

"O novo centro de contacto do SNS é uma solução que cresce a partir da Linha Saúde 24 e que queremos que seja cada vez mais utilizada, mas que passa a ter outras formas de comunicar, nomeadamente explorando mais o digital, a presença nos 'sites' e em aplicações de telemóvel", explicou à agência Lusa o presidente dos Serviços Partilhados do Ministério da Saúde (SPMS).

Este novo centro de contacto, que é lançado na segunda-feira, vai manter os serviços de orientação de doentes que já era feito pela Linha Saúde 24, que também mantém o mesmo número de telefone (808 24 24 24).