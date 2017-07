Actualidade

O internacional brasileiro Ary Neto é o mais recente reforço do voleibol do Benfica para a próxima época, anunciou hoje o clube da Luz, atual campeão da modalidade, no seu site oficial.

"É um motivo de muito orgulho representar um clube que tem adeptos apaixonados e uma tradição muito forte (...). Vamos tentar conquistar todos os objetivos que vão ser estabelecidos. Continuar a manter o Benfica no topo do pódio acho que é o nosso objetivo nesta temporada", afirmou o voleibolista, de 27 anos, acerca daquela que será a sua primeira experiência na Europa.

O brasileiro, que chega para reforçar a zona 4 dos 'encarnados', disse ainda ter o objetivo de crescer no clube e no futuro regressar à seleção brasileira.