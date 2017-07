Actualidade

O próximo sábado é "dia aberto" à população, no sítio arqueológico dos Perdigões, no Alto Alentejo, que é estudado há 20 anos, e está em vias de classificação como "monumento nacional".

"Esta é uma tradição que realizamos há cinco anos, em que as escavações estão a decorrer, e toda a equipa está preparada para receber os visitantes, explicar o que está a acontecer, mostrar como se faz arqueologia; as pessoas visitam, com acompanhamento dos arqueólogos, o museu da escavação, instalado na Torre do Esporão", explicou à agência Lusa o arqueólogo Miguel Lago, da empresa Era Arqueologia, responsável pelas escavações.

Miguel Lago disse que "haverá ainda uma visita às reservas da escavação e à área de laboratório, onde se processa toda a informação e se tratam os materiais que vão saindo das escavações, e onde está a generalidade dos materiais", já que "o que está no museu é uma parte ínfima".