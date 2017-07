Actualidade

Os trabalhadores da Autoeuropa decidiram hoje convocar uma greve a todos turnos para o próximo dia 30 de agosto na expectativa de que a administração da empresa se disponibilize para "reatar o diálogo", anunciou a Comissão de Trabalhadores.

Em nota de imprensa hoje divulgada, a Comissão de Trabalhadores refere que a decisão dos trabalhadores de avançarem para a greve surge na sequência dos plenários realizados hoje na fábrica da Volkswagen Autoeuropa, em Palmela, no distrito de Setúbal.

"A Comissão de Trabalhadores manteve sempre o diálogo com a administração no sentido de encontrar a melhor solução que salvaguardasse os interesses de ambas as partes", lê-se na nota de imprensa em que os representantes dos trabalhadores também manifestam a esperança de que a administração da Autoeuropa de disponibilize para "reatar o diálogo".