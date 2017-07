Actualidade

O Sporting de Braga revelou hoje a lista dos 23 futebolistas que vão disputar as pré-eliminatórias da Liga Europa, destacando-se a inclusão do castigado Dyego Sousa e as ausências de Assis, Bakic e Paulinho.

Dyego Sousa, avançado contratado ao Marítimo, está suspenso por nove meses pela Federação Portuguesa de Futebol (FPF), porém os 'arsnalistas' pediram à UEFA autorização para o inscrever, tendo visto satisfeitas as suas pretensões.

Além dos médios Assis e Bakic e dos avançados Paulinho e Neto, preteridos pelo treinador Abel, também ficaram de fora o guarda-redes Marafora e o médio Mauro, ambos lesionados.