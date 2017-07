Actualidade

O seminário de cinema documental Doc's Kingdom regressa em setembro a Arcos de Valdevez, com programação definida pela artista Filipa César e o curador Olivier Marboeuf, com o diretor do certame, Nuno Lisboa, foi hoje anunciado.

Sob o lema "Emergir no conflito", o Seminário Internacional de Cinema Documental, organizado pela Associação pelo Documentário (Apordoc, responsável pelo festival Doclisboa), realiza-se de novo de 03 a 08 de setembro, em Arcos de Valdevez, tendo aberto hoje as inscrições para o seminário.

Os convidados já confirmados para este ano são Margarida Mendes, Pedro Neves Marques e Mariana Silva, da Inhabitants, plataforma 'online' para documentário e vídeo exploratório, Anjalika Sagar e Kodwo Eshun, do coletivo artístico The Otolith Group, bem como as duplas de documentaristas Sergei Saguenail e Regina Guimarães, e Graeme Thomson e Silvia Maglioni.