Os trabalhadores da PT/MEO, que fizeram greve e desfilaram hoje pelas ruas de Lisboa em protesto contra a transferência compulsiva de funcionários, prometem continuar a "maratona de luta", convidando o primeiro-ministro a ser cliente da operadora.

"Gostava de dizer que os trabalhadores merecem e tinham todo o gosto em que o sr. primeiro-ministro fosse cliente", afirmou o membro do secretariado da comissão de trabalhadores da PT/MEO, Francisco Gonçalves, à saída do encontro de mais de uma hora de uma delegação de representantes dos funcionários da empresa detida pela multinacional de origem francesa Altice com um assessor para a área financeira do chefe do executivo socialista, em São Bento.

António Costa fez declarações de apreensão para com o futuro da PT e a qualidade dos seus serviços, sugerindo ser cliente de outra operadora, no debate parlamentar sobre o estado da nação. As palavras do primeiro-ministro mereceram críticas por parte da oposição (PSD/CDS-PP), por intromissão em negócios privados, e BE e PCP exigiram a defesa dos direitos dos trabalhadores.