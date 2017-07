Actualidade

Filipe Lima assumiu hoje a liderança do campeonato nacional de golfe (Solverde Campeonato Nacional PGA), ao completar o segundo dia no Oporto Golf Club, em Espinho, com 136 pancadas, seis abaixo do par.

O novo líder da prova, que na quinta-feira ocupava a segunda posição, leva agora duas pancadas de vantagem sobre João Carlota, o vice-campeão de 2015, que hoje arrancou o melhor resultado do torneio, com 66 pancadas (-5), para um agregado de 138 (-4).

"O resultado foi igual ao de ontem (quinta-feira). Comecei mais ou menos da mesma maneira, a falhar uns 'putts' e a fazer uns 'bogeys', e foi com paciência que cheguei aos 'birdies' no final. Hoje joguei muito melhor, falhei muito menos 'shots', tive muito mais oportunidades para fazer 'birdies', que não entraram. Sei que é assim. No ano passado também muitos 'putts' não entraram, pelo que vou necessitar amanhã (sábado) de manter esta paciência de golfista", disse Filipe Lima, citado pela PGA Portugal.