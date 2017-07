Actualidade

Os três jogos que servirão de teste à implementação do vídeo-árbitro na I Liga vão ter alternância no árbitro principal, mantendo-se os quatro árbitros no visionamento do vídeo, revela a Federação Portuguesa de Futebol (FPF) na sua página.

"Na sequência da introdução do vídeo-árbitro nos jogos da I Liga 2017/2018, três jogos da pré-epoca vão servir de preparação para a introdução do vídeo-árbitro na principal competição profissional", pode ler-se na notícia colocada na página da FPF.

Segundo o organismo, os jogos Sporting-Mónaco e Benfica-Hull City (ambos no sábado) e Vitória de Guimarães-FC Porto (domingo) vão ter equipas alargadas de quatro vídeo-árbitros a auxiliar as equipas de arbitragem.