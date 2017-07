Actualidade

O médio brasileiro Filipe Augusto disse hoje que vai procurar o seu espaço no Benfica, mesmo reconhecendo a "grande temporada" feita pelo seu concorrente Pizzi no tetracampeão português de futebol.

"Vou dar o meu melhor sempre, independentemente de jogar ou não. Sabemos que o Pizzi fez uma grande temporada e temos grandes jogadores que podem fazer essa posição. Mas, eu vou procurar o meu espaço e trabalhar para que contem comigo", disse o jogador 'encarnado'.

O brasileiro, que falava antes do treino efetuado pelo Benfica no campo de uma unidade hoteleira do Vale do Garrão, Almancil, no concelho de Loulé, onde está em estágio, afirmou que prefere jogar na posição '8'.