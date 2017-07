Actualidade

Músicas do Mundo, de África, Cuba e Estados Unidos, da Irlanda, de França, Espanha e de Portugal, vão cruzar-se nos Açores, no festival Maré de Agosto, nos dias 18 a 20 do próximo mês, anunciou hoje a organização.

Soweto Soul, La Dame Blanche, Saara Bombino e Matt Simons, The Strypes, 3 RD Method e Moullinex são alguns dos nomes para a programação deste ano do festival de Santa Maria, que se realiza todos os anos, desde 1984, de forma ininterrupta, e que apresenta um cartaz diferenciador, afirmando-se como local de partilha de cultura e experiências, salientou a organização.

"Quem vem à Maré, por vezes nem conhece os nomes que estão no cartaz. Vem pela descoberta, pela partilha de cultura, pela partilha de experiências. Somos muito mais que um festival de música", disse o presidente da Associação Cultural Maré de Agosto e diretor do festival, Hélvio Braga, em declarações à agência Lusa.