Actualidade

O guarda-redes da equipa de futebol do Sporting Rui Patrício afirmou hoje que o objetivo da equipa é conquistar títulos, garantindo que o grupo de trabalho tudo vai fazer nesse sentido.

"As expectativas é dar em cada jogo o melhor em prol do Sporting, com atitude e compromisso, para estar mais perto da vitória. Cada jogo temos que dar o máximo. O mais importante é que o Sporting conquiste títulos e esta época vamos fazer tudo para que isso aconteça", disse, em declarações à Sporting TV.

O internacional português deixou elogios aos reforços da equipa orientada por Jorge Jesus para a nova época, considerando que são jogadores de qualidade.