Actualidade

Os bombeiros vão começar a receber 'kits' com alimentos concebidos para o esforço do combate aos incêndios, estudados pela Direção-Geral da Saúde (DGS), que disponibiliza a partir de hoje um manual com recomendações alimentares dos profissionais.

Pedro Graça, da DGS, explicou à Lusa que os 'kits' são compostos por quatro menus e produzidos para as necessidades específicas dos bombeiros e ao esforço que fazem no combate aos fogos.

É uma espécie de "ração de combate" moderna adaptada ao esforço dos bombeiros, com características específicas do ponto de vista energético e nutricional, para por exemplo compensar a desidratação, disse.