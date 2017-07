Actualidade

A Impresa decidiu "interromper o processo de emissão de obrigações", devido a "alterações recentes" nos media, com o presidente executivo a afirmar que o grupo vai acompanhar "com atenção e dinamismo a evolução do mercado".

Em comunicado à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM), a dona da SIC e do jornal Expresso refere que tomou a decisão de interromper o processo de emissão de obrigações a subscrever por investidores qualificados, anunciado a 03 de julho, atendendo às alterações recentes no setor dos media e ao impacto resultante no sentimento da comunidade de investidores".

"Continuaremos a acompanhar com atenção e dinamismo a evolução do mercado, de modo a detetar a antecipar o surgimento de condições que favoreçam a estratégia da Impresa", afirmou o presidente executivo da Impresa, Francisco Pedro Balsemão.