Mundial IPC

Luís Gonçalves conquistou hoje mais uma medalha nos Campeonatos do Mundo de atletismo do Comité Paralímpico Internacional, a decorrer em Londres, ao ser terceiro na final de 200 metros da categoria T12 (deficiência visual).

Já medalhado de prata nos 400 metros, Luís Gonçalves concluiu hoje o duplo hectómetro em 22,78 segundos. Com o ouro e a prata ficaram, respetivamente, o marroquino Mahdi Afri, com 22,39, e o espanhol Joan Munar, com 22,60.

Também hoje, Maria Fernandes ficou na quarta posição na final de 400 metros (T38), com a marca de 1.13,45 minutos.