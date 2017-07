Timor-Leste/Eleições

O ex-Presidente timorense Taur Matan Ruak votou hoje pela primeira vez enquanto líder do PLP e garantiu que a paz e estabilidade vão continuar no país porque "nenhum idiota" quer "o mal" de Timor-Leste.

"Não há nenhum idiota em Timor-Leste que queira o mal do nosso país. Acho que todos os líderes têm noção disto", afirmou Taur Matan Ruak, depois de votar numa escola no bairro onde vive, Metiaut, onde chegou com a mulher, Isabel Ferreira.

"Conseguimos a nossa independência a preço de sangue e não admitiremos que apareça alguém algum idiota que queira desestabilizar isso", garantiu.