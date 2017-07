Actualidade

O pianista e compositor norte-americano Herbie Hancock é o cabeça de cartaz do segundo dia do festival Mimo, em Amarante, que decorre até domingo, num regresso a Portugal, dois anos depois da atuação no cooljazz, em Oeiras.

Herbie Hancock, 77 anos, tem em Amarante a única paragem portuguesa numa digressão iniciada a 26 de junho, na Ucrânia, que soma mais de duas dezenas de concertos, na Europa, até aos palcos franceses, no final do mês, e que vai prosseguir pelos Estados Unidos, em agosto.

O compositor de "Maiden voyage" apresenta-se, a partir das 23:30, no palco do Parque Ribeirinho, com o guitarrista Lionel Loueke, o baterista Vinnie Colaiuta, o baixista James Genus e com Terrace Martin, o produtor de Kendrick Lamar e Snoop Dogg, que também prepara o próximo álbum do pianista, e que o irá acompanhar em saxofone e teclados.